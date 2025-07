Nuovo assessore all’Urbanistica di Milano, delega temporanea alla vicesindaca: chi potrebbe essere il successore

Parte il toto nomi sul sostituto dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari. In cima alla lista l’ex presidente di MM Spa Simone Dragone: ad assorbire la delega al momento è la vicesindaca Anna Scavuzzo.

La vicesindaca Anna Scavuzzo; l’ex presidente MM Simone Dragone

Ad assorbire la delega alla Rigenerazione Urbana che fu di Giancarlo Tancredi è la vicesindaca Anna Scavuzzo. L'annuncio di Beppe Sala è arrivato oggi, a margine di un evento. "Non è la soluzione con la quale potremmo lavorare, però al momento dobbiamo fare così", ha dichiarato. "Non mi spingerei a dire che decidiamo in settimana, fra due settimane. Voglio fare la scelta giusta, con calma".

Il tempo, del resto, corre veloce, e la sedia di Tancredi (da ieri ex assessore alla Rigenerazione Urbana, dopo che la Procura ha chiesto per lui gli arresti domiciliari) non può certo restare vacante per molto tempo. Si tratta di un importante segnale politico, del fatto che la giunta Sala e il sindaco (tra i 74 indagati dalla Procura) come annunciato durante il Consiglio comunale di ieri non hanno intenzione di fare passi indietro e di lavare via con un colpo di spugna un'intera stagione amministrativa . E soprattutto una scelta necessaria per tentare di governare l'inevitabile immobilismo urbanistico (e non solo) che ora più che mai paralizza progetti, cantieri e cosiddette "rigenerazioni".

Così parte il toto nomi per la poltrona che, in questo momento, scotta di più in città. Un ruolo cruciale, con l'inchiesta dei pm Petruzzella, Clerici e Filippini coordinati da Tiziana Siciliano che non sembra volersi certo fermare qui. E se il Partito Democratico, a quanto pare, spinge per un profilo tecnico e non politico, secondo le indiscrezioni dell'ultimo momento il nome più in alto alla lista sarebbe attualmente quello di Simone Dragone.

Un candidato di peso, da poche settimane ex presidente di MM Spa prima di cedere il posto al filosofo, già rettore della Statale, Elio Franzini: si tratta della società partecipata di ingegneria interamente partecipata dal Comune di Milano e fondata per realizzare la metropolitana cittadina, che ha successivamente assunto anche la gestione del servizio idrico integrato e soprattutto del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale. Dragone, negli anni, ha maturato esperienze lavorative in società private ed istituti finanziari quali Andersen Consulting, JPMorgan, Schroders e Citigroup. È stato consigliere di amministrazione di Pedemontana e TEEM. Laureato in Ingegneria Chimica, dal 2003 è azionista e consigliere di amministrazione di Eidos Partners, realtà finanziaria di consulenza alle imprese (con focus sulle piccole medie imprese) operando in casi come l'acquisizione di Valentino Fashion Group da parte di Permira e la ristrutturazione finanziaria di Parmalat.

