Chi era Pietro Caputo, morto intossicato nel residence: da Napoli a Milano per stare con il compagno Pietro Caputo, 21 anni, era originario della Campania e aveva da poco raggiunto il compagno Francesco, 24 anni, che lavorava già a Milano: qui volevano costruire un futuro insieme. Francesco è in gravi condizioni.

Era a Milano da una sola settimana, Pietro Caputo. Un viaggio dal suo paese di origine, Torre Annunziata (Napoli), terminato in quel residence alle porte di Linate per una fuga di monossido di carbonio: Pietro è morto a 21 anni, e il compagno Francesco (che ne ha 24) versa ancora in gravissime condizioni.

Dalla Campania a Milano per vivere insieme al compagno Francesco

Pietro aveva raggiunto Francesco in quella stanza della periferia milanese per cercare un'opportunità di lavoro che gli permettesse di vivere insieme al compagno. Francesco Mazzacane, originario come Pietro del Napoletano (Torre Del Greco) era infatti a Milano già da tempo, perché aveva da poco trovato un impiego: era stato assunto da Esselunga e a inizio ottobre, grazie alla convenzione che la catena di supermercati ha con la struttura, aveva affittato una camera al Linate Residence di Novegro. Quella al piano terra, proprio sopra la caldaia.

Come è morto Pietro Caputo nella stanza del residence

Quella dove ha trovato la morte, Pietro. La colpa, probabilmente, il monossido di carbonio fuoriuscito da una caldaia difettosa. Gli altri ospiti del residence trovano così i due innamorati: Pietro ormai senza vita e Francesco in gravissime condizioni, trasportato in tutta fretta al Fatebenefratelli.

Il pm di turno, Luigi Luzi, disporrà l'autopsia sul corpo di Pietro Caputo e aprirà un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Una consulenza potrebbe essere richiesta per accertare la causa delle esalazioni di monossido. Intanto, resta il dramma di due giovani che sognavano un futuro migliore. E che pian piano, trovando il coraggio di lasciare le proprie certezze, lo stavano costruendo. Insieme, sempre accanto. Come in quella maledetta notte.