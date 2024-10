Chi era Paolo Gamba, ucciso a coltellate dal coinquilino durante un litigio

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Paolo Gamba, l'uomo di 44 anni che è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, dal suo coinquilino Marco Viti. L'omicidio è avvenuto verso le 15 nell'appartamento che si trova in via dei Patrioti, nel quartiere Borgo Loreto a Cremona. La vittima 44enne e l'aggressore 48enne avrebbero avuto una discussione.

Il coinquilino era uscito dal carcere una decina di giorni fa

Entrambi avrebbero alle spalle precedenti. Viti, in particolare, per motivi di droga. Era uscito dal carcere di via Cà del Ferro appena una decina di giorni fa. Da solo un giorno, era ospite da Gamba nell'edificio popolare che si trova al civico 8/a. Sarebbe stato proprio il 48enne a chiamare i soccorsi: "Venite, ho ucciso il mio coinquilino".

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e poi quelli della Mobile. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non si conosce il movente del delitto. Il 48enne è stato portato in carcere dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito e arrestato con l'accusa di omicidio volontario. È stato trasferito in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Si attendono i risultati dell'autopsia

Nel frattempo gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Gamba. Le ferite riportate sono risultate fatali. Il cadavere sarà sottoposto all'autopsia, necessaria per capire quale coltellata ne abbia causato la morte. Sul posto sono inoltre intervenute la madre e la sorella della vittima, visibilmente sconvolte. Nelle prossime ore si avrà un quadro più preciso dell'intera vicenda.