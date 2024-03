Chi era Nazmi Morina, l’operaio morto schiacciato da un bancale nel Bresciano mentre manovrava una gru Nazmi Morina è morto nel pomeriggio del 27 marzo in seguito a un incidente sul lavoro. Il 52enne stava manovrando una gru in un cantiere di Orzivecchi (Brescia) quando il carico si è sganciato schiacciandolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Nazmi Morina (foto da Facebook)

Si chiamava Nazmi Morina l'operaio deceduto ieri pomeriggio, mercoledì 27 marzo, mentre stava lavorando al cantiere della casa di riposo ‘Carlo Frigerio' di Orzivecchi (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito, il 52enne stava manovrando con una piccola gru un bancale di serramenti, quando il carico si è sganciato travolgendolo. Il carico pesava più di una tonnellata e ha ucciso Morina sul colpo. Originario del Kosovo, viveva ormai da quasi 20 anni a Rudiano ed era padre di quattro figli.

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17 del 27 marzo, quando Morina era solo nel cantiere. Alla Rsa ‘Carlo Frigerio' di Orzivecchi sono in corso i lavori per l'efficientamento energetico, come per esempio la sostituzione degli infissi. Il 52enne, dipendente della Aurora Costruzioni di Orzinuovi, era impegnato proprio nello scarico di un bancale di serramenti pronti per essere installati.

Nessuno avrebbe assistito alla scena. A dare l'allarme è stato uno dei volontari che collaborano con la Rsa che avrebbe visto il carico ribaltato sulla gru. L'ipotesi è che le cinghie del carico si siano sganciate quando il carico non era ancora a terra, finendo con lo schiacciare la cabina dove stava Morina.

I soccorsi sono arrivati intorno alle 17:30. I sanitari, giunti sul posto con automedica e ambulanza della Croce Verde, hanno potuto solo constatare il decesso dell'operaio. I carabinieri di Verolanuova e i tecnici del servizio Psal di Ats dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. La Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati, e posto sotto sequestro l'area del cantiere e la gru manovrata da Morina.