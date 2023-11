Chi era Michael Magri, il 26enne morto in un incidente in moto a Rho Michael Magri, 26 anni, è la vittima dell’incidente stradale a Mazzo di Rho, nel milanese, nel pomeriggio di ieri martedì 7 novembre: in passato aveva partecipato a gare di motocross.

A cura di Giorgia Venturini

Amava le moto fin da piccolo Michael Magri e sperava di trasmettere la sua passione al figlio piccolo un giorno. Aveva un passato anche nella gare di motocross, insomma un professionista. Magri, 26 anni, è la vittima dell'incidente stradale a Mazzo di Rho, nel milanese, nel pomeriggio di ieri martedì 7 novembre.

Stando alla dinamica di quanto accaduto il ragazzo era in sella al suo scooter T-Max quando si è scontrato in modo violento contro un'auto e cadendo a terra dopo un volo di diversi metri. Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di stabilizzare il 26enne sul posto prima di trasportarlo con la massima urgenza all'ospedale Sacco di Milano: qui i medici hanno provato di tutto per salvargli la vita ma purtroppo le ferite erano troppo grave. Michael è morto poco dopo.

Illesa invece la donna di 67 anni che era alla guida dell'auto: è stata portata al pronto soccorso in codice verde perché sotto schock per quanto accaduto. La donna è risultata negativa all'alcoltest. Ora la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 26enne. Resta ancora sconosciuta l'esatta dinamica dei fatti.

Chi era Michael Magri

Magri era un pilota di motocross, una grande passione che è stato costretto a interrompere a causa di un infortunio. Poi la nascita nel 2018 del figlio avuto con la sua compagna lo ha portato a lavorare in una ditta. Sui social il padre Tommu lo ha salutato con queste parole: "Buon viaggio Maicolino, anche se e dal 2014 avevi preso la tua strada, per me è un colpo al cuore, avendoti cresciuto per tanti anni. Buon viaggio figlio mio".