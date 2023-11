Chi era Jimmy Cardenas, il 32enne morto in un incidente stradale con il suo scooter nel Milanese Jimmy Cardenas è morto nella serata del 15 novembre all’ospedale San Gerardo di Monza. Il 32enne avrebbe perso il controllo dello scooter a Cassina de’ Pecchi (Milano) finendo contro un furgone.

A cura di Enrico Spaccini

Jimmy Cardenas (foto da Facebook)

Si chiamava Jimmy Andres Cardenas il 32enne che ha perso la vita nella serata di ieri, mercoledì 15 novembre, in seguito a un incidente stradale a Cassina de' Pecchi nel Milanese. Secondo quanto ricostruito finora, si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da definire, ne avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi contro un furgone che non ha potuto evitare l'impatto. Cardenas faceva parte della comunità della Chiesa Pentecostale del nome di Gesù e lascia una moglie e due figli piccoli.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 19 del 15 novembre a Cassina de' Pecchi all'incrocio tra via Donatori del sangue e via Roma. Cardenas viaggiava a bordo del suo Kymco quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un furgone Iveco guidato da un 29enne di origine albanese che non è riuscito a evitare l'impatto.

L'ambulanza e l'automedica del 118 arrivati sul posto lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dove i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso a causa delle lesioni riportate nello schianto.

Chi era Cardenas

Il 32enne era originario di Bogotà, la capitale della Colombia, e lavorava per un'azienda nel campo dell'edilizia. Sposato, viveva a Gorgonzola, nel Milanese, e aveva due figli piccoli ed era attivo nella comunità della Chiesa Pentecostale del nome di Gesù.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Cassina, che dovranno ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente in cui ha perso la vita Cardenas. Sarebbero già stati ascoltati diversi testimoni in un punto della strada particolarmente frequentato nelle ore del tardo pomeriggio.