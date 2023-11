Scontro tra un’auto e una moto nel Milanese: grave un motociclista Ieri sera a Cassina de’ Pecchi (Milano) si è verificato un incidente stradale: una moto si è scontrata con un’automobile. Un uomo è rimasto gravemente ferito.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 novembre, si è verificato un incidente stradale a Cassina De' Pecchi, comune che si trova nell'hinterland di Milano. Un'automobile si è scontrata con una moto: un uomo è rimasto gravemente ferito. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, il sinistro è avvenuto poco prima delle 20 in via Roma. La dinamica è ancora poco chiara: i carabinieri della compagnia di Pioltello hanno infatti raccolto tutti gli elementi necessari a ricostruirla e accertare le responsabilità. E mentre i militari erano al lavoro per capire cosa potesse essere successo, gli operatori sanitari trasferivano i feriti in ospedale. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato alcuni equipaggi a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Il motociclista è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita e che tipo di ferite possa aver riportato. Nessuna notizia del conducente dell'automobile. Oltre alle forze dell'ordine e ai medici e ai paramedici, c'erano anche i vigili del fuoco che hanno permesso di mettere in sicurezza l'area.