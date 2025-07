Chi era Giuseppe Tallarita, l’operaio 43enne che ha perso la vita scontrandosi con un Tir in autostrada

Giuseppe Tallarita era l’operaio di 43 anni originario di Busto Arsizio (Varese) che ieri mattina, lunedì 21 luglio, ha perso la vita scontrandosi contro un Tir sull’autostrada A1. Accertamenti in corso sul furgone per verificare la presenza di eventuali guasti e accertare tutte le responsabilità del caso.

Si chiamava Giuseppe Tallarita, l'uomo di 43 anni, operaio originario di Busto Arsizio (Varese), che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina, lunedì 21 luglio, sull'autostrada A1, nei pressi di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 7:00 di ieri mattina quando il furgone avrebbe improvvisamente tagliato la carreggiata prima di tamponare a grande velocità il Tir che stava arrivando. Il furgone avrebbe poi continuato la corsa per altri 700 metri, sbattendo più volte sul guardrail.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell'uomo dall'abitacolo distrutto e, una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 inviati da Areu ( Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per cui non c'era più nulla da fare. Secondo quanto riferito, infatti, il 43enne sarebbe morto sul colpo a causa dell'impatto.

Al momento, gli inquirenti, coordinanti dal pm Francesco Sottosanti, stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo, sono stati disposti alcuni accertamenti anche sul furgone, per verificare la presenza di eventuali guasti e così accertare tutte le responsabilità del caso. Non si esclude l'ipotesi di un malore.