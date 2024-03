Chi era Giacomo Lissoni, il motociclista 23enne morto in un incidente stradale a Biassono Giacomo Lissoni è morto a 23 anni in seguito a un incidente con la sua moto. Il ragazzo viveva a Novate Milanese (Monza e Brianza) ed era appassionato anche di ciclismo e sci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Giacomo Lissoni (foto da Instagram)

Si chiamava Giacomo Lissoni, il 23enne deceduto in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 marzo, a Biassono (in provincia di Monza e della Brianza). Il ragazzo di Nova Milanese era in sella alla sua motocicletta quando, lungo via Parco in prossimità dell'incrocio con viale Regina Margherita, si è scontrato con un Suv Toyota che procedeva in direzione opposta. Lissoni è stato sbalzato per diversi metri ed è finito sull'asfalto. I sanitari arrivati sul posto lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo, dove è deceduto poco dopo.

L'incidente in via Parco a Biassono

Stando a quanto ricostruito finora, l'incidente è avvenuto intorno alle 14:30 a poca distanza dal parco di Monza. Per ragioni che sono ancora al vaglio degli inquirenti, Lissoni avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento stava arrivando un Suv Toyota guidato da una donna di 36 anni che lo ha centrato.

Il 23enne è stato sbalzato ed è finito diversi metri più avanti sull'asfalto. Poco dopo sono arrivate sul posto due ambulanze, della Croce Bianca di Besana e dei volontari di Avps Vimercate, un'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e della Brianza.

La corsa al pronto soccorso e il decesso

I soccorritori hanno iniziato le manovre per rianimare Lissoni, andato in arresto cardiocircolatorio e con traumi multipli. Le sue condizioni, però, erano disperate. Per questo motivo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, ma poco dopo i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Anche l'automobilista 36enne è stata soccorsa. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso di Desio. Non ha riportato traumi evidenti, ma era sotto choc.

Lissoni viveva a Nova Milanese. Aveva appena 23 anni e aveva frequentato l'Istituto Mosè Bianchi di Monza. Come si può vedere dai suoi post pubblicati sui vari social, il 23enne era appassionato di moto, bici e sci.