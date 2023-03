Chi era Armando Panseri, l’operaio morto pochi mesi prima di andare in pensione Armando Panseri è morto dopo aver battuto la testa per una caduta sul luogo di lavoro. Aveva 58 anni e a novembre sarebbe andato in pensione. Lo aveva richiesto già due anni fa, ma gli fu negato.

A cura di Enrico Spaccini

Il prossimo novembre sarebbe andato in pensione. Armando Panseri aveva 58 anni e lavorava per l'Impresa Colosio Srl di Bagnatica, in provincia di Bergamo, dal 1988. Poi lunedì 27 marzo cade dal pianale del cassone del camion che stava caricando, batte la testa e non si sveglia più. Panseri è morto dopo poco più di 24 ore di ricovero all'ospedale Civile di Brescia: "I medici ci hanno detto subito che non c'erano speranze", ha raccontato la moglie Mariella Pelis, "io avevo capito fin da subito che sarebbe andata così".

La ricostruzione dell'incidente

"Non sappiamo di preciso cosa sia accaduto", ha continuato Pelis che aveva sposato Panseri 33 anni fa. Come ogni mattina, il 58enne aveva raggiungo la Colosio che dista poche centinaia di metri dalla casa dove ha vissuto per anni, al numero 10 di via Cassinone a Seriate. Avrebbe dovuto caricare il camion e poi sarebbe partito per asfaltare una strada.

Intorno alle 6:30 di lunedì scorso, però, mentre sistemava una cinghia per predisporre il carico del materiale, è caduto dal pianale riportando ferite molto gravi. Tra queste, il trauma cranico che si è poi rivelato fatale. Era solo in quel momento, e quando i colleghi lo hanno raggiunto lo hanno trovato riverso a terra privo di conoscenza.

Leggi anche Tredicenne picchiata a scuola dalle compagne: ricoverata in ospedale per lesioni gravi

È stata immediata la chiamata al 112. Panseri è stato portato in elicottero all'ospedale Civile di Brescia, dove è poi deceduto nel pomeriggio di martedì. La magistratura di Brescia ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore, per cercare di capire di più sulla sua morte. Anche l'Ats di Bergamo si è mobilitata, mandando alla ditta Colosio i propri tecnici.

La passione per la caccia e il legame con il suo cane Dick

Era sposato con Pelis, con la quale ha avuto Riccardo, 21enne studente universitario. Come ha raccontato la moglie a L'Eco di Bergamo, Panseri era "legatissimo al suo cane da caccia Dick". Infatti, era un cacciatore, ma come ha specificato Pelis "per lui era una scusa per potersi immergere nella natura".

Già due anni fa aveva chiesto di andare in pensione, puntando sul fatto che quello di asfaltare le strade rientra nella categoria dei lavori usuranti. "La richiesta non venne accolta", ha spiegato sua moglie, "altrimenti oggi sarebbe probabilmente ancora qui".