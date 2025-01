video suggerito

Chi era Anas Khouja, l’uomo trovato morto a Santo Stefano in un bosco nel milanese Si chiamava Anas Khouja e aveva 31 anni l’uomo che il 26 dicembre è stato trovato morto in un bosco nell’hinterland milanese con ferite alla testa che sarebbero riconducibili a colpi di fucile. Era noto ai Carabinieri come uno dei ras del narcotraffico nella provincia di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Si chiamava Anas Khouja e aveva 31 anni l'uomo che il 26 dicembre 2024 è stato trovato morto in un bosco tra Pogliano milanese e Vanzago, comuni in provincia di Milano. La vittima era stata trovata con alcune ferite alla testa che, secondo le rilevazioni dei Carabinieri, sarebbero da ricondurre ad almeno due colpi di un fucile calibro 7.62. Anas Khouja era un nome già noto a investigatori e inquirenti nell'ambito dello spaccio di droga, tanto che a fine 2022 i Carabinieri di Luino lo avevano identificato come uno dei ras del commercio di stupefacenti della provincia di Varese.

Il 23 aprile 2o22 l'uomo era stato fermato, dopo che aveva superato senza fermarsi un posto di blocco. Durante la fuga, come ricorda il quotidiano Il Corriere della Sera, Khouja aveva imboccato la tangenziale e l'autostrada in contromano e si era poi schiantato contro il guardrail in Piazza Maggi, dove era stato bloccato mentre cercava di allontanarsi, fingendosi un passante.

Lo scorso 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, Khouja è stato trovato senza vita in un boschetto in provincia di Milano, luogo noto per essere il ritrovo di persone tossicodipendenti e spacciatori. Il corpo è stato rinvenuto a faccia in giù, con profonde ferite alla testa. Al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Legnano, del Gruppo di Rho e del comando provinciale di Milano, c'è quindi l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio volontario, scaturito da un regolamento di conti nell'ambito del narcotraffco. Gli inquirenti indagano anche sulla testimonianza di un amico che ha raccontato di aver accompagnato il 31enne nel parco e di aver sentito il rumore di due spari dopo essersi allontanato.