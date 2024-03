Chi era Alexandr Nahmias, il 22enne morto dopo lo scontro con un’auto: la conducente positiva all’alcoltest Incidente stradale sulla provinciale di Torno (Como): uno scooter si è scontrato con un’automobile. È morto un ragazzo di 22 anni che si chiamava Alexandr Nahmias. La conducente dell’auto, una 29enne, è risultata positiva all’alcol test. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

All'alba di oggi, lunedì 25 marzo, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale a Torno, comune che si trova in provincia di Como. Nell'impatto è morto un ragazzo di appena 22 anni. La vittima si chiamava Alexandr Nahmias ed è originario proprio di Como: il giovane era alla guida del suo scooter, un Kymko. Si è scontrato con un'automobile, una Seat Ibiza, guidata da una donna di 29 anni. Sottoposta all'alcoltest, è risultata positiva all'etilometro con un valore di 1.50 superiore alla soglia di 0.50.

La dinamica dell'incidente

Stando alle informazioni raccolte fino a questo momento, l'incidente si è verificato in via Cesare Poggi, alle 4.40 e precisamente all'altezza del civico 20. La 29enne – originaria di Faggeto Lario – era diretta verso Bellagio. L'impatto è stato molto violento. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno provato a tenerlo a vita per quasi un'ora. Hanno cercato in tutti i modi di stabilizzarlo, ma è stato impossibile: è morto poco dopo l'impatto. Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Como e della stazione di Pognana Lario.

Il 22enne aveva perso il padre tre mesi fa

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno poi sottoposto la conducente all'alcoltest ed è risultata positiva. La 29enne è stata denunciata per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Da quanto emerso nelle ultime ore, il 22enne viveva con la madre e tre mesi fa aveva perso il padre.