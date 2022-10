Chi è Vittorio Belotti, l’uomo accusato di aver speronato e ucciso un motociclista Vittorio Belotti è l’uomo che avrebbe speronato e ucciso Walter Monguzzi, in provincia di Bergamo. Alla base dell’omicidio, un litigio.

A cura di Ilaria Quattrone

Ci sarebbe una lite alla base dell'omicidio avvenuto nella giornata di ieri, domenica 30 ottobre, in provincia di Bergamo. La vittima è Walter Monguzzi, 55 anni e agente di commercio di Osio Sotto. A finire in manette con l'accusa di omicidio volontario sarebbe, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", Vittorio Belotti.

Operaio di Montello, anche Belotti è sposato e incensurato. A incastrarlo sono alcune testimonianze e i filmati delle telecamere poste sulla strada che hanno immortalato la targa. Dai video si vedrebbe l'uomo mentre sperona la moto di Monguzzi. Dopo averlo fatto cadere, sarebbe fuggito.

La testimonianza di un automobilista

In base alle prime informazioni circolate, sembrerebbe che i due abbiano iniziato a litigare al semaforo di via Papa Giovanni. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la discussione. Una volta scattato il verde, l'auto ha colpito la moto: il centauro è caduto a terra riportando ferite troppo gravi.

Un automobilista, che si trovava alle loro spalle e che è tra i cinque testimoni dell'intera vicenda, ha assistito alla scena e ha raccontato tutto ai carabinieri: il conducente è rimasto coinvolto nell'incidente perché non è riuscito a frenare in tempo e, a sua volta, ha travolto la moto.

L'arresto

Nel giro di un'ora dall'incidente, il 49enne è stato individuato e arrestato: sulla sua auto, sono state trovate alcune tracce riconducibili al terribile episodio.

L'agente di commercio, attivo nel settore dei salumi, lascia una figlia di 28 anni: "Se dovessi dire la sua caratteristica principale, invidiabile, era la capacità di entrare immediatamente in sintonia con la gente", ha raccontato un amico a Corsera.