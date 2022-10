Chi è Mario Franchini, l’uomo che ha preso a calci e pugni la figlia di 9 mesi della compagna È Mario Franchini, il muratore di 28 anni di Cusano Milanino, accusato di aver ridotto in fin di vita la figlia di 9 mesi della sua compagna.

Era già noto alle forze Mario Franchini. Era già segnalato nella banca dati delle forze dell'ordine ancora prima che sabato pomeriggio prendesse a calci e pugni la figlia di 9 mesi della compagna. L'aveva ridotta in fin di vita, tanto che è stato necessario il trasferimento d'urgenza in terapia intensiva dove per qualche ora è stata in coma farmacologico. Ora la piccola sta meglio, ma resta ricoverata.

L'uomo ha confessato l'aggressione alla neonata

Poco dopo le manette ha confessato tutto Mario Franchini, il muratore di 28 anni di Cusano Milanino. Paese alle porta di Milano dove abitava prima di trasferirsi a vivere con la compagna e la sua bimba a Casarile, sempre nel Milanese. E ancora: in Lombardia si era trasferito qualche anno fa, è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Ancora sconosciuto il movente

Cosa abbia spinto il 28enne a prendere a pugni e calci la piccola è ancora un mistero. Quello che si sa finora è che sabato pomeriggio l'uomo era da solo in casa con la piccola. La prima a correre in suo soccorso è stata la nonna, allertata dalla figlia, nonché la mamma della piccola, preoccupata perché non è riuscita a mettersi in contatto con il compagno mentre era al lavoro in un supermercato.

Una volta in ospedale i medici si sono subito resi conto della gravità della situazione: la piccola aveva la testa rotta, un'emorragia cerebrale, il radio, l'omero e costole fratturati. Oltre che lividi dappertutto. Per il 28enne è scattato subito il fermo.

Il profilo Facebook dell'uomo

Dal suo profilo Facebook, l'uomo appare in compagnia della compagna e senza eccessivi vizi. Non sembra avesse problemi di droga, né problemi economici. Da capire ancora se la coppia avesse dei problemi. Nelle foto sui social l'uomo è apparso anche sorridente con alcuni suoi parenti.