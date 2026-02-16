Chi è l’imprenditore che ha comprato Palazzo Taverna a Milano per oltre 50 milioni di euro

Si chiama José Auriemo Neto, imprenditore brasiliano di 49 anni e responsabile di JHSF, l’uomo che ha comprato per oltre 50 milioni di euro il “palazzo delle Cinque Giornate di Milano”.

Palazzo Taverna in via Bigli a Milano (foto GoogleMaps)

José Auriemo Neto, noto imprenditore 49enne originario di San Paolo in Brasile e responsabile di JHSF – una delle principali holding brasiliane leader nel settore immobiliare di lusso, hospitality, shopping center e infrastrutture – si è comprato lo storico palazzo Taverna, in via Bigli 9, nel centro di Milano, a un passo dalle iconiche via Montenapoleone e via Manzoni, per un costo complessivo di 52,5 milioni di euro, pari cioè a oltre 22mila euro al metro quadrato, compresi i 169mq di autorimesse e cantine.

Palazzo Taverna

Palazzo Taverna, è uno storico edificio milanese noto per essere stato sede fra il 18 e il 19 marzo 1848 del Podestà e della legazione municipale durante le Cinque Giornate di Milano. Il 20 marzo proprio in quei locali si costituì un Comitato di Guerra di cui ha fatto parte anche Carlo Cattaneo e il giorno successivo, il 21 marzo, si formò il governo provvisorio di Milano.

Negli anni il Palazzo venne sottoposto a diversi restauri e a "pesanti rifacimenti del XVI secolo", come spiega la sezione Beni Culturali della Regione Lombardia. L'edificio "seppur molto antico è stato parecchio manomesso".

La facciata impostata su tre piani è molto austera: le finestre sono decorate con delle semplici cornici in muratura che ripetono la sagoma rettangolare delle apertura, mentre al secondo piano presentano dei balconcini nascosti quando le persiane sono chiuse. Il portale leggermente decorato presenta un arco a tutto sesto racchiuso da una modanatura rettilinea che sottolinea l'ingresso. Il cortile, quasi quadrato, è porticato con tre arcate su ciascun lato, su colonne di granito conservanti elementi del Cinquecento. In alto c'è un balcone a giro con parapetto di ferro, risalente al tardo neoclassico.

Chi è José Auriemo Neto

Il dirigente brasiliano José Auriemo Neto è il presidente di JHSF, azienda di suo padre e società immobiliare focalizzata sullo sviluppo di immobili commerciali e residenziali in Brasile. Ha gestito l'ampio portafoglio commerciale e retail del gruppo che, oltre al famoso centro commerciale Cidade Jardim a San Paolo, che comprende anche il Metrô Tucuruvi, il Bela Vista a Salvador e il centro commerciale Ponta Negra a Manaus.

Nel 2009, Auriemo Neto ha firmato accordi di partnership esclusivi con Hermès, Pucci e Jimmy Choo e aperto i primi punti vendita dei marchi di lusso nel centro commerciale Cidade Jardim, di proprietà di JHSF. Nel 2012, il gruppo ha inoltre stretto una partnership con Valentino, inaugurando i primi negozi Valentino e Red Valentino in Brasile.

Nonostante la sfida del calo biennale delle vendite di lusso nel mercato brasiliano, nel 2016 e nel 2017, JHSF è tornata in territorio di crescita all'inizio di quest'anno, con un fatturato netto del primo trimestre in crescita del 2,3% su base annua e un utile lordo del 16,1% su base annua.

Secondo quanto si apprende, non è la prima volta che la JHSF conclude affari in Italia. Lo scorso anno, insieme ad altri partner, ha firmato un progetto in Sardegna nei pressi di Porto San Paolo, di fronte all'isola di Tavolara, relativo a un investimento su un terreno di 50 ettari che include un hotel di alta gamma con circa 50-60 camere, 30 ville private, beach club, spa e marina.