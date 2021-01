in foto: Gian Vincenzo Zuccotti (Dal sito dell’ospedale Buzzi)

Una personalità esterna al mondo della politica, un tecnico di alto profilo. Questo il profilo del possibile successore di Giulio Gallera alla guida dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, dove il politico di Forza Italia sedeva dal giugno 2016. È Gian Vincenzo Zuccotti il nome, circolato nelle scorse settimane e tornato prepotentemente alla ribalta dopo l'ultima gaffe di Gallera, del probabile nuovo assessore al Welfare della Lombardia. Sessantatré anni, Zuccotti è preside della facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano e direttore del reparto di Pediatria e pronto soccorso pediatrico dell'ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano, lì dove è nata anche una delle figlie di Matteo Salvini, che sulla decisione di sostituire Gallera ha avuto un ruolo importante.

Specializzato in Pediatria, Neonatologia e Malattie infettive

Una laurea con lode in Medicina nel 1980, specializzazioni in Pediatria, Neonatologia e anche in Malattie infettive. Il curriculum di Zuccotti è di primissimo livello: sostituirebbe l'avvocato Gallera in un momento in cui la Lombardia si trova ancora ad essere una delle regioni italiane più colpite dal Covid, e il suo potrebbe essere uno dei rari casi di tecnici ed esperti alla guida della Sanità in una regione italiana, come ad esempio il professor Pier Luigi Lopalco in Puglia. A Zuccotti, che avrebbe confermato di essere stato contattato negli scorsi giorni e avrebbe dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico, toccherebbe guidare quella "seconda fase" evocata da molti a Palazzo Lombardia. Una fase iniziata già lo scorso giugno col cambio alla direzione generale Welfare (dove al posto di Luigi Cajazzo è arrivato Marco Trivelli) e che proseguirà adesso con l'importante riforma del sistema sanitario (la sperimentazione introdotta dall'ex presidente Maroni si è conclusa) e soprattutto col piano per le vaccinazioni anti Covid-19.

Proprio la partenza a rilento delle vaccinazioni, e le giustificazioni addotte da Gallera sulle ferie del personale sanitario, sono probabilmente costate il posto all'assessore ormai uscente: che però, forte anche dell'ampio bacino di voti che si porta dietro (alle ultime Regionali del 2018 è stato il più votato con quasi 12mila preferenze), potrebbe non abbandonare Palazzo Lombardia e semplicemente cambiare sedia, passando da un assessorato all'altro.