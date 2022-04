Chef morto a New York, condannata a 30 anni di reclusione la escort accusata del suo omicidio Angelina Barini, la escort di 43 anni accusata dell’omicidio dello chef lodigiano Andrea Zamperoni, trovato morto il 19 agosto 2019 a New York, è stata condannata a 30 anni di reclusione.

La escort di origini canadesi accusata dell'omicidio di Andrea Zamperoni, lo chef lodigiano di Cipriani Dolci trovato morto il 21 agosto 2019 a New York, è stata condannata a 30 anni di reclusione. La sentenza per Angelina Barini, il nome della 43enne rea confessa, è arrivata dalla Corte distrettuale di Brooklyn in nottata. Secondo quanto stabilito dalle prove raccolte durante l'indagine, l'assassina di Zamperoni, allora 33enne, avrebbe utilizzato un cocktail di sostanza narcotiche tra le quali l'oppioide fentanyl.

Nelle intenzioni della escort, Zamperoni doveva essere drogato così da derubarlo. Il mix, però, era troppo potente e si è purtroppo rivelato fatale per lo chef originario di Casalpusterlengo. Il cadavere del 33enne era stato ritrovato al primo piano di un ostello del Queens, il Kamway Lodge, che dista pochi chilometri dall'abitazione newyorkese dell'uomo. L'ostello, riportano media statunitensi, è già conosciuto alle forze dell'ordine in quanto frequentato da malviventi che lo usano come base per giri di droga e prostituzione. Dopo il malore di Zamperoni, ha ricostruito l'accusa, la Barini si trovava affianco al cadavere dello chef al momento dell'arrivo della polizia. Gli agenti lo cercavano già da qualche giorno dopo la denuncia depositata il 17 agosto quando la vittima non aveva telefonato alla madre in Italia nella consueta chiamata settimanale. Inoltre, lo chef, sempre puntuale, non si era più presentato a lavoro. Durante un interrogatorio, Angelina Barini aveva confessato di aver drogato Zamperoni. Il suo avvocato aveva inoltrato richiesta di patteggiamento, poi rifiutata.