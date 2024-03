Cerca di difendere il figlio dai bulli e viene preso a bastonate: papà finisce all’ospedale In provincia di Brescia un 51enne è intervenuto per difendere il figlio da un’aggressione ed è finito all’ospedale. I carabinieri stanno cercando di risalire agli aggressori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel pomeriggio di venerdì 15 marzo a Cizzago, in provincia di Brescia, un uomo di 51 anni ha visto dalla finestra di casa il figlio che veniva aggredito da alcuni coetanei. È sceso in cortile e ha tentato di difendere il ragazzo, ma i bulli si sono riversati contro di lui, arrivando a prenderlo a bastonate. Il padre di famiglia è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, intanto i carabinieri stanno cercando di identificare gli aggressori.

Il 51enne di nazionalità marocchina era affacciato alla finestra di casa sua, all'interno di uno stabile residenziale di Via Roma, quando ha notato un gruppetto di ragazzi raggiungere il figlio che stava rincasando, accerchiarlo poi aggredirlo. Vista dall'alto, sembrava una vera e propria spedizione punitiva ai danni del ragazzo, messa in atto da alcuni suoi coetanei. Così il padre si è preoccupato ed ha sceso di corsa le scale per intervenire.

Arrivato in mezzo alla baruffa, il padre ha cercato di difendere il figlio, provando a portarlo in salvo. A quel punto, però, gli aggressori si sono riversati contro di lui e hanno iniziato a prenderlo a bastonate. Qualche vicino ha quindi avvertito il 112 e sul posto sono arrivate un'ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri. I volontari dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza hanno medicato il 51enne e poi lo hanno portato all'ospedale di Chiari per ulteriori accertamenti.

I militari, invece, hanno avviato un'indagine per identificare gli aggressori e soprattutto capire in quale contesto sia maturata un'aggressione così violenta nei confronti di un ragazzo. Al momento le investigazioni sono ancora in corso.