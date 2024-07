Centinaia di multe alla settimana: così “i furbetti” non pagano il parcheggio dell’aeroporto durante le vacanze

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Centinaia di persone in partenza per le vacanze, pur di non pagare il parcheggio dell'aeroporto di Orio Al Serio, hanno deciso di lasciare le loro automobili nel parcheggio del centro commerciale Oriocenter. La polizia locale ha così emesso centinaia di contravvenzioni nei confronti di quelli che sono stati ribattezzati "i furbetti della sosta selvaggia".

Il fenomeno della sosta selvaggia nel parcheggio della struttura è un problema che va avanti da diverso tempo. Con l'estate, ovviamente, i numeri sono aumentati: gli agenti della polizia locale di Orio al Serio stacca ogni settimana un centinaio di multe. A lasciarla sono soprattutto i passeggeri in partenza dall'aeroporto "Il Caravaggio". Il parcheggio – che è privato ma a uso pubblico – è inaccessibile da mezzanotte alle 5 del mattino per motivi di sicurezza. Da diverso tempo gli automobilisti, per non pagare la sosta in uno dei parking della zona, scelgono di lasciare il proprio mezzo nel parcheggio coperto del mall per tutta la durata del viaggio.

Rispetto agli anni precedenti, i "furbetti" hanno deciso di spostare l'area di parcheggio nell'area che ricade nel territorio comunale di Azzano San Paolo dove i controlli non arrivano e non c'è alcuna regolamentazione: "Rispetto all'orario di chiusura del centro commerciale Oriocenter in quel parcheggio sostano anche le auto dei clienti del cinema, la cui programmazione in alcuni casi termina oltre l’1.30. Noi non possiamo quindi organizzare controlli prima del termine delle proiezioni perché rischieremmo di multare persone che hanno parcheggiato in modo legittimo", ha detto il sindaco Sergio Suardi.

Per questo motivo sono stati organizzati alcuni incontri tra il comune di Azzano, la direzione del centro commerciale e quella del cinema per trovare una soluzione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di sottoscrivere una convenzione con Oriocenter per consentire agli agenti di operare anche all'interno del parcheggio.