in foto: Uomo di 33 anni rapina un negozio

Con volto coperto e armato di coltello aveva messo a segno più rapine: a Inzago, a Pessano con Bornago e una a Gorgonzola, non riuscendo in questa a portare a casa il bottino. Sono scattati oggi gli arresti domiciliari per un 33enne pregiudicato e residente a Gessate (Milano): i militari dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cassano d'Adda hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Milano. L'arresto arriva dopo più di due mesi di indagini, avviate lo scorso 16 luglio quando l'uomo era stato arrestato in flagranza i reato perché sorpreso durante un tentativo di rapina in un negozio di Gorgonzola, alle porte di Milano. Allora il rapinatore, impugnando un coltello da cucina, aveva tentato di portare via l'incasso della giornata, ma la reazione del cassiere lo aveva fatto scappare in sella alla sua bicicletta: era poi stato fermato da una pattuglia a Pessano con Bornago.

I militari, grazie a ulteriori accertamenti, sono poi riusciti a risalire alle rapine precedenti. La prima il 27 giugno scorso: il 33enne era entrato in un negozio di Inzago con il volto coperto da un casco da motociclista e ha minacciato il proprietario con il coltello. Si era poi allontanato a bordo della sua moto con un bottino da 800 euro. Pochi giorni dopo, il 5 e l'11 luglio successivo, il rapinatore si era reso protagonista di altre rapine nei negozi di Pessano con Bornago e Inzago riuscendo a farsi consegnare in tutto 860 euro. I militari sono riusciti a riconoscere il 33enne grazie alle telecamere di video sorveglianza posizionate nei luoghi della rapina. Ora l'uomo è nella sua abitazione di Gessate agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di rapina aggravata.