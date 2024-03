Caso Pifferi, il legale della psicologa di San Vittore indagata: “La condotta del pm è intollerabile” Si allarga l’indagine sulle psicologhe del carcere di San Vittore, sotto inchiesta per favoreggiamento e falso ideologico insieme all’avvocato difensore di Alessia Pifferi. “Gli abusi che ha raccontato Pifferi sono falsi. Questa narrazione le è stata suggerita”, ha accusato inoltre il pm Francesco De Tommasi nel corso dell’ultima udienza davanti alla Corte d’Assise di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Alessia Pifferi davanti alla Corte d'Assise di Milano

Si allarga l'indagine sulle psicologhe del carcere di San Vittore, sotto inchiesta per favoreggiamento e falso ideologico insieme all'avvocato difensore di Alessia Pifferi. E non solo. Il pm Francesco De Tommasi, nel corso dell'ultima udienza davanti alla Corte d'Assise di Milano, ha lanciato il suo affondo: "Gli abusi che ha raccontato Alessia Pifferi nel corso della perizia psichiatrica sono falsi, e lo dimostrerò. Questa narrazione le è stata suggerita da qualcuno".

"Si sta celebrando il processo a carico della mia assistita, in palese violazione del contraddittorio", interviene l'avvocato Mirko Mazzali, legale di una delle professioniste coinvolte. "Si pensi, a solo titolo di esempio, al pregiudizio di immagine che è derivato dalla richiesta di proroga delle indagini, che, peraltro erroneamente, inseriva la mia assistita in un non meglio definito contesto criminale" che avrebbe favorito Pifferi al fine di farle ottenere una diagnosi di incapacità di intendere e di volere, parziale o totale. L'unico modo per evitare una sentenza di ergastolo che, ormai, sembra quasi una certezza. "Mi sembra un'indagine basata sul merito", aveva già dichiarato il legale. "Il pm non è d'accordo con le conclusioni alle quali sono giunte le psicologhe, e quindi le indaga".

Il procuratore Marcello Viola, intanto, sta completando una relazione richiesta dalla procuratrice generale Francesca Nanni, che ha anche compiti di controllo e vigilanza sull'attività degli uffici inquirenti e che può trasmettere atti alla Procura generale della Cassazione per eventuali profili disciplinari. "Per De Tommasi gli abusi su Alessia Pifferi sono falsi? Vorrei davvero sapere come fa a sostenere questa accusa", il commento dell'avvocata Alessia Pontenani. "Il pm ormai dice quello che vuole. Per quanto mi riguarda ho la coscienza a posto. Penso ce l'abbiano anche le due psicologhe, colpevoli di essersi dedicate troppo a una persona. Avranno ritenuto che Pifferi avesse bisogno di essere seguita, senza fini eversivi o altro".