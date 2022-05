Cartomante truffa per quasi 20mila euro una malata psichiatrica: denunciata Una cartomante italiane è stata denunciata perché era riuscita a farsi consegnare da una 45enne residente nel Milanese 19.460 euro tra giugno 2021 e aprile 2022.

A cura di Giorgia Venturini

Tra il giugno 2021 e l’aprile 2022 una cartomante italiana era riuscita a farsi consegnare da una 45enne residente nel Milanese 19.460 euro. La vittima è affetta da disturbi psichiatrici e si era lasciata convincere di accettare le "letture degli angeli" fatte dalla donna via telefono da Riccione: la cartomante era consapevole dello stato di incapacità della vittima. Così ora per la truffatrice, una donna di 59 anni, è scattata una denuncia perché ritenuta responsabile del reato di circonvenzione di incapace.

Scatta la denuncia per la donna e il sequestro dei soldi

L'operazione dei carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di San Donato Milanese è scattata martedì mattina a Riccione: i militari hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di utilizzo di mezzi telefonici e telematici richiesta dalla Procura di Lodi ed emessa dal giudice per le indagini preliminari. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la professione di cartomante della denunciata: in poco tempo sono riusciti ad accertare che la donna era riuscita a ottenere dalla sua vittima quasi 20mila euro. Era riuscita a raggirare la 45enne con le "letture degli angeli", sapendo perfettamente delle sue condizioni di salute. Così oltre alla misura cautelare i militari hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca della somma di denaro ottenuto dalla vittima e che ora si trovava sul conto corrente dell'indagata. Non resta adesso che capire se altre persone sono state vittime della donna con la scusa della lettura delle carte.