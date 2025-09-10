Carta Dedicata a te a Milano, pubblicato l’elenco dei beneficiari: come consultarlo per ottenere i 500 euro

Dalle 14 di oggi, mercoledì 10 settembre, è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te a Milano.

Per consultare la lista dei beneficiari della card, basterà rivolgersi al proprio comune di residenza, in quanto le liste verranno fornite direttamente dall’INPS a loro.

La "Carta Dedicata a te" è una carta prepagata dal valore di 500 euro da utilizzare per la spesa e altri beni di prima necessità destinata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro. I beneficiari sono stati individuati automaticamente dall’INPS sulla base del loro ISEE presentato entro il 12 agosto scorso.

Non hanno potuto accedere al beneficio i nuclei familiari destinatari di: assegno di inclusione, reddito di cittadinanza, carta acquisti, NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

Il Comune di Milano ha pubblicato la graduatoria sul proprio sito, nella sezione dedicata al sostegno al reddito e ai titoli sociali. Tutti i comuni avranno tempo per consolidare le liste dei beneficiari fino alle 14 del 9 ottobre.

Una volta ricevuta la comunicazione dal Comune, il beneficiario dovrà recarsi all'ufficio postale per ritirare la carta e attivarla. Sarà distribuita da Poste Italiane.

Il contributo economico verrà erogato tramite carte elettroniche. I beneficiari avranno tempo fino al 28 febbraio 2026 per esaurire il credito.

È possibile consultare il sito delle Poste Italiane per ulteriori informazioni sulla Carta Dedicata a te.

Dove consultare l'elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a te a Milano

Per la visualizzazione dell’elenco della graduatoria basterà accedere al sito web dedicato tramite l’area tematica Accesso ai servizi “l’INPS e i comuni” (selezionando, dal menu “Servizi al cittadino”, la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”).

Come ottenere la social card

La carta Dedicata a te potrà essere ritirata presso qualsiasi ufficio postale. I documenti necessari per il ritiro sono: la comunicazione del Comune che attesta l'assegnazione della Carta Dedicata a Te, un documento di identità valido e il codice fiscale.

Una volta in Ufficio Postale, verrà fornito un modulo da compilare per il rilascio della carta prepagata.

Cosa si può comprare con la card Dedicata a te e entro quando utilizzarla

La card Dedicata a te è una carta prepagata dal valore di 500 euro da utilizzare per la spesa e altri beni di prima necessità, escludendo qualsiasi bevanda alcolica, carburanti o abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici. Gli esercizi commerciali convenzionati garantiscono inoltre sconti aggiuntivi per i possessori della carta.

La Carta deve essere utilizzata, in parte entro il 16 dicembre di quest’anno e si deve poi spendere tutto entro il 28 febbraio 2026.