Carol Maltesi, il racconto di un dj: “Ho visto lei e Davide Fontana la sera prima del delitto” L’uomo ha raccontato in un’intervista di aver scritto a Carol il 29 gennaio, ma a rispondergli sarebbe stato Davide Fontana: “Adesso so per certo che a rispondermi è stato il suo assassino, lei era stata uccisa il giorno dopo il nostro incontro a Bolzano”.

A cura di Ilaria Quattrone

"Adesso so per certo che a rispondermi è stato il suo assassino, lei era stata uccisa il giorno dopo il nostro incontro a Bolzano": a dirlo in un'intervista al quotidiano "L'Adige" è Edoardo "Eddy" Santangelo, conosciuto con il nome di Eddy Dj. L'uomo, come poi ha affermato durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque" in onda su Canale Cinque, ha detto di aver incontrato Carol Maltesi, la ragazza di 26 anni uccisa brutalmente nel suo appartamento di Rescaldina (Milano), insieme a Davide Fontana, l'uomo che ha confessato di essere autore dell'omicidio.

Anche al dj avrebbe raccontato di volersi trasferire

Stando al racconto del dj, Carol, tra il 7 e l'8 gennaio, era andata a Bolzano per un evento che si è tenuto allo Showgirls Disco Sexy Bolzano: "È arrivata accompagnata da lui, era proprio Davide Fontana che le portava il trolley", ha racconto Santangelo al quotidiano. Il 43enne sarebbe poi andato via. Anche al dj, la 26enne avrebbe raccontato di essere intenzionata ad andare via da Rescaldina per trasferirsi in provincia di Verona così da poter essere più vicina al figlio.

L'assassino ha risposto a un messaggio del dj fingendosi Carol

Dopo lo spettacolo, Fontana sarebbe tornato al locale: "Prima di salutarli – afferma ancora il dj – ho raccomando a lui di portarla subito a casa. L'avrebbe uccisa il giorno dopo". L'uomo avrebbe scritto alla ragazza anche diversi giorni dopo. Il 29 gennaio le avrebbe mandato un messaggio su whatsapp, messaggio al quale avrebbe però risposto il 43enne. L'uomo infatti, come lui stesso ha ammesso durante gli interrogatori, si sarebbe finto Carol rispondendo ad amici, parenti e colleghi: "Adesso so per certo che a rispondermi è stato il suo assassino, lei era stata uccisa il giorno dopo il nostro incontro a Bolzano", ha concluso poi il dj.