È stato ripreso da alcuni residenti della zona che intenti ad ammirare i fuochi d'artificio dai propri balconi si sono ritrovati dinanzi a un ragazzo che, impugnata una pistola, ha iniziato a sparare in aria. Siamo a Milano, in via Padova, la notte di Capodanno: il folle gesto è opera di un giovane non ancora identificato che poco dopo la mezzanotte ha probabilmente così deciso di "festeggiare" l'arrivo del nuovo anno. Cappello in testa e pistola in mano il ragazzo senza provare a nascondersi ma davanti ai tanti residenti di via Padova intenti a far esplodere o ammirare i fuochi d'artificio ha premuto il grilletto esplodendo diversi colpi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma sull'episodio sono in corso gli accertamenti della polizia.

Pochi gli elementi noti finora, l'episodio è avvenuto in via Padova, zona nord della città di Milano, dove ieri nonostante i divieti imposti dal Dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus, sono stati tanti gli interventi del 118 e dei vigili del fuoco a causa dei feriti e dei roghi causati proprio dai botti di Capodanno. Tra i tanti intenti a festeggiare anche il giovane ripreso nel video e poi diffuso sui social: nelle immagini lo si vede perfettamente mentre col volto coperto dalla mascherina e con indosso un giubbotto e un cappello impugna una pistola e, dopo aver atteso qualche secondo, esplode i colpi in aria. Il tutto è accaduto all’altezza del civico 63: sull'episodio stanno indagando gli agenti della questura di Milano e al momento non è chiaro se il giovane stesse impugnando una pistola vera o a salve. Il video è stato pubblicato online dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.