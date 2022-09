Cane avvelenato al giardinetto pubblico: la denuncia della proprietaria Denuncia social su Facebook da parte della proprietaria di un cane ucciso da una polpetta avvelenata.

La foto di Luna pubblicata sul gruppo Sei di Lissone se…

Una polpetta avvelenata lasciata al parco e Luna non c'era più. Questo il dramma che sta vivendo una famiglia di Lissone che ha dovuto salutare anticipatamente il proprio cane di appena sei anni a causa di un boccone che gli si è rivelato fatale.

Cane ucciso da una polpetta avvelenata

A denunciare l'accaduto è la proprietaria dell'animale che sul gruppo Facebook "Sei di Lissone se…", ha pubblicato una foto della sua Luna scrivendo: "Lei è Luna aveva 6 anni e ci hai abbandonati troppo presto. Sei stata una vera amica del cuore. Mi ricorderò per sempre di te. Io ora come farò senza di te. Ora ai tuoi amici gatti e i tuoi 6 figliolini acquisiti mancherai un casino. Riposa in pace amore mio ti vorrò per sempre bene e resterai per sempre nel mio cuore".

La proprietaria: State attenti

Nel post, la proprietaria ha avvisato i padroni di altri cani di prestare attenzione al pericolo che corrono i loro amici a quattro zampe. In un baleno, l'intera comunità social di Lissone si è stretta attorno alla donna per cercare di rincuorarla e mostrarle solidarietà. Tanti, ovviamente, i commenti di sdegno e rabbia per quanto successo.

L'associazione Leidaa: Non è accettabile

Sulla vicenda si è espressa anche la referente di Leidaa (Lega italiana difesa ambiente e animali) di Monza, Barbara Zizza, che ha dichiarato: "Ci dispiace tantissimo per quello che è capitato a Luna e per il dolore che sta affrontando la sua proprietaria. Non è accettabile che un cane, o comunque qualsiasi animale, muoia per questi gesti meschini. Probabilmente, da quanto appreso in merito alla vicenda, si tratta di topicida. La povera Luna sarà morta tra atroci sofferenze".