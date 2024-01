Camion si ribalta sulla tangenziale ovest a Rho, ferito conducente: traffico in tilt Incidente stradale sulla tangenziale Est verso Rho (Milano): una cisterna si è ribaltata. Ferito il conducente, traffico in tilt. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 22 gennaio, si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale ovest e precisamente all'altezza di Rho, un comune che si trova nella provincia di Milano. Un camion contenente acetone si è ribaltato. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente. Non si segnalano altre persone coinvolte. Il traffico ha subito qualche ripercussione.

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, il sinistro si è verificato intorno alle 17 e precisamente vicino alla rotonda conosciuta con il nome "Cerchiarello". La dinamica è ancora poco chiara: gli agenti della polizia stradale hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruirla. Sembrerebbe che l'autista abbia perso il controllo: fortunatamente non ci sono altri feriti.

I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno prestato le prime cure sul posto all'uomo e poi lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale Sacco: non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco del distaccamento di Rho con AutoPompaSerbatoio, AutoBotte e il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico che stava valutando di effettuare il travaso del composto chimico.

Il mezzo, infatti, non avrebbe subito particolari danni e potrebbe, attraverso delle gru, essere rimesso in carreggiata.