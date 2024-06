video suggerito

Cadono da un’impalcatura alta sei metri in una villa a Luino: in codice rosso due operai Un uomo di 49 anni e un ragazzo di 22 anni sono precipitati da un’impalcatura alta sei metri mentre erano al lavoro in un cantiere a Luino, in provincia di Varese. Tutti e due si trovano in gravissime condizioni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente sul lavoro a Luino, in provincia di Varese. Pochi secondi dopo le 14 è stato lanciato l'allarme al 112 per due operai caduti da un impalcatura alta sei metri in via Lugano 18 nella Villa Castiglioni. Subito sono state soccorse le due vittime: si tratterebbe di un uomo di 49 anni che ha riportato un grave trauma al cranio e al torace e di un ragazzo di 22 anni con traumi al torace e all'arto inferiore. Il primo è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, il secondo in elicottero all'ospedale di Novara.

Sul posto sono intervenuti i sanitari a bordo di due elicotteri, un'automedica e due ambulanze. Oltre che i carabinieri, i tecnici di Ats e i vigili del fuoco. Sarà necessario ora capire cosa sia successo nel dettaglio: come sia stato impossibile infatti che gli operai siano caduti dall'impalcatura.