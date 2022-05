Cade nel tombino fuori dall’ufficio postale: 70 punti di sutura per una 32enne Una donna di 32 anni è caduta in un tombino a Lecco: ha riportato una ferita profonda alla gamba tanto che le sono stati dati 70 punti di sutura.

A cura di Ilaria Quattrone

È caduta in un tombino con tutta la gamba sinistra procurandosi una ferita importante e molto profonda: l'incidente si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 6 maggio, di fronte a un ufficio postale della città di Lecco. Vittima di questo episodio è una donna di 32 anni che è stata poi medicata con ben settanta punti di sutura. Oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia per poter ricostruire l'accaduto.

La donna è rimasta incastrata nel tombino

Stando a quanto riferito dalla donna, la 32enne stava camminando in via Belfiore tranquillamente quando ha sentito il vuoto sotto di sé: è riuscita a disincastrare la gamba dal tombino, rimasto aperto, e chiedere aiuto. Dopodiché, a causa dello choc e del dolore, si è accasciata a terra in attesa che qualcuno le prestasse soccorso: la ferita riportata era abbastanza importante considerato che ha sanguinato abbondantemente. A trovarla è stata poi un passante che ha sentito i suoi lamenti e ha quindi lanciato l'allarme chiamando il 118.

La ferita profonda e i settanta punti di sutura

Le stesse hanno poi chiamato il 118: sul posto è intervenuto il personale sanitario che, dopo aver fornito le prime cure sul luogo dell'intervento, hanno portato la donna in ospedale: qui ha ricevuto le decine di punti di sutura a causa proprio della profondità della ferita. Quanto avvenuto oggi non è il primo caso: anche a inizio aprile una signora di 67 anni, stava camminando in via Ponte Alimasco (sempre a Lecco), quando è caduta in un pozzetto che era rimasto aperto. Per fortuna non aveva riportato ferite importanti.