Cade in una cascina e si frattura una gamba: i soccorsi arrivati dopo due giorni Un uomo è caduto in una cascina e si è fratturato una gamba: nella zona però non c’era segnale e quindi non ha potuto chiamare i soccorsi. Dopo due giorni, alcuni passanti hanno sentito la sua voce ed è stato potuto portare in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è fratturato una gamba in una cascina, ma i soccorsi sono arrivati dopo due giorni: è quanto successo ad Ardesio, comune in provincia di Bergamo, dove nella giornata di lunedì 13 giugno un uomo è caduto. La zona in cui si trovava però non aveva alcuna copertura telefonica: i soccorsi sono quindi arrivati solo ieri dopo che alcuni passanti lo hanno sentito chiedere aiuto. Il 62enne è stato quindi trasferito in ospedale e adesso sembrerebbe star meglio.

L'uomo sentito dai passanti

L'uomo, stando a quanto riporta il giornale Prima Bergamo, vive vicino alla zona della cascina: nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 15 giugno, è stato sentito da alcune persone che si trovavano in zona: queste si sono quindi dirette nella zona in cui hanno sentito la voce dell'uomo. Arrivate e vedendo che il 62enne aveva una gamba fratturata, hanno chiamato subito i soccorsi: l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha immediatamente inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un elicottero.

Trasferito in ospedale con un elisoccorso

Oltre loro, sono arrivati anche i tecnici della VI Delegazione Orobica che fanno riferimento alla Stazione di Valbondione: in quattro sono saliti con il mezzo fuoristrada e la jeep ambulanzata del Centro operativo di Clusone. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Pario dove ha potuto quindi anche tranquillizzare i suoi cari. Fortunatamente le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita: se non fosse stato sentito dai passanti, sarebbe potuta finire nel peggiore dei modi.