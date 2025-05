video suggerito

Cade dallo scooter in fuga dalla polizia e muore, il pm dispone il sequestro dei mezzi: il 21enne era senza patente La pm di Milano Giorgia Villa ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti e potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti con l'obiettivo di disporre l'autopsia sul corpo del 21enne che la scorsa notte ha perso la vita mentre cercava di scappare dalla polizia a bordo del suo Tmax.

A cura di Giulia Ghirardi

Non ci sarebbe stato alcun impatto tra lo scooter sul quale ha perso la vita il 21enne Mohamed Mahmoud alle prime ore di oggi, mercoledì 21 maggio, e la volante della polizia e neppure un inseguimento vero e proprio. Sarebbero questi i primi elementi emersi dalle indagini coordinate dalla pm di turno di Milano, Giorgia Villa, che ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti e che ora potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, con l'obiettivo di disporre l'autopsia sul corpo del 21enne.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle 3:00 del mattino quando il 21enne in sella al suo Tmax stava percorrendo viale Ortles, in zona Corvetto. Improvvisamente Mohamed Mahmoud avrebbe, però, visto sopraggiungere dalla direzione opposta un'auto della polizia e a quel punto avrebbe deciso di svoltare a sinistra imboccando via Cassano d'Adda. Gli agenti della Volante, insospettiti dalla manovra del ragazzo, lo avrebbero quindi seguito senza accendere la sirena e i dispositivi luminosi. Poco dopo gli agenti hanno riferito di aver sentito un forte boato.

Proprio in quel momento, infatti, il 21enne avrebbe perso il controllo del Tmax schiantandosi contro un semaforo a circa 800 metri di distanza, all'incrocio con via Marco d'Agrate. I soccorritori che sono giunti sul luogo dello schianto lo hanno trasportato all'Humanitas di Rozzano con la massima urgenza, ma poco dopo il ragazzo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, dalla Questura hanno fatto sapere che non si sarebbe verificata alcuna aggressione e che sul posto sarebbero state mandate forze dell'ordine a solo scopo preventivo. I primi riscontri effettuati sembrerebbero confermare la versione della Questura. Stando a quanto appreso, il 21enne – regolare in Italia e con precedenti per droga – al momento del decesso era alla guida dello scooter senza patente (già sanzionato lo scorso 7 marzo per guida senza patente).