Buttano un ragazzo in una fontana e lo picchiano, la Polizia indaga sulle baby gang Una rissa in centro città tra minorenni ha richiesto l’intervento della Polizia Locale, dopo che un ragazzo era stato spinto dentro una fontana. A Legnano si indaga sui fatti violenti che vedono coinvolti i giovanissimi.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Fanno cadere un ragazzo nella fontana e poi si prendono a botte. È quello che è accaduto il 17 ottobre in centro a Legnano. Protagonisti un gruppo di minorenni provenienti dai comuni limitrofi. La Polizia indaga su un escalation di violenza che si sta verificando negli ultimi giorni nel comune del Milanese.

La rissa tra ragazzi in centro città

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì nell'area tra largo Franco Tosi e il parco dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in pieno centro città. Secondo quanto ricostruito i ragazzi avrebbero avuto un diverbio e uno di loro sarebbe stato spinto nella fontana che ospita il monumento ai caduti per la libertà, che si trova all'inizio del parco.

Da questo gesto è scaturito un parapiglia che ha coinvolto i ragazzi presenti. Per sedare la rissa è dovuta intervenire una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno separato i giovani, calmandoli e riportando la situazione alla normalità. La scena si è verificata sotto gli occhi di numerosi passanti, che in quel momento transitavano per il parco e nelle vicinanze.

La Polizia sta indagando sulle baby gang di Legnano

Gli agenti del comando comunale hanno provveduto a identificare i ragazzi che si sono resi protagonisti della lite. Si trattava di giovani minorenni provenienti dai paesi limitrofi e che si erano ritrovati nel pomeriggio di martedì nel centro di Legnano.

Questo non sarebbe il primo episodio di violenze durante gli ultimi fine settimana nel comune del Milanese. Il 14 ottobre sono state segnalate due risse che si sono verificate al luna park di Legnano e davanti alla stazione ferroviaria. In entrambi i casi i responsabili sarebbero delle baby gang di minorenni. Gli inquirenti non escludono che gli episodi avvenuti negli ultimi giorni possano essere collegati.