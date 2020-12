Attirata in casa con l'offerta di un lavoro come colf. Poi legata e violentata per ore nella notte di Natale. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona, per aver legato e imbavagliato e poi stuprato una donna di 43 anni di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Legata e stuprata nella notte di Natale: orrore in provincia di Varese

L'orrore si è consumato la notte tra 25 e 26 dicembre nell'abitazione dell'uomo a Gorla Minore. dove la vittima era stata condotta con l'inganno. La donna aveva risposto a un'offerta di lavoro come collaboratrice domestica. Come lei stessa ha poi raccontato ai carabinieri, una volta compreso l'inganno la signora ha cercato di andarsene, ma è stata bloccata con la forza dal suo aguzzino, che poi l'ha legata con scotch da pacco e nastro adesivo sulla bocca per impedirle di urlare.

La vittima salvata grazie a un sms inviato a un amico

La donna ha potuto essere salvata grazie a un sms che aveva inviato a un conoscente, indicando ora e luogo del colloquio di lavoro. L'amico, preoccupato perché non aveva più avuto sue notizie, la mattina di Santo Stefano ha avvertito le forze dell'ordine. I militari della compagnia di Saronno sono quindi arrivati sul posto e hanno tratto in salvo la donna.

Arrestato un uomo di 39 anni, portato nel carcere di Busto Arsizio

Quando i militari sono arrivati a casa del 39enne, l'uomo ha cercato di impedire loro di entrare, ma senza successo. La donna era ancora sdraiata a terra, legata e imbavagliata. All'uomo è stata anche sequestrata cocaina e 1.600 euro in contanti. Ora si trova in carcere a Busto Arsizio.