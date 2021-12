Busto Arsizio, ladri contro i pacchi di Natale ai bisognosi: due furti a Sacconago e vandali a Borsano Vandali e ladri a Busto Arsizio contro i pacchi alimentari di Natale per i bisognosi. Tre episodi nel giro di tre giorni contro gli aiuti donati dalla comunità.

A cura di Simona Buscaglia

Tre atti vandalici e furti nel giro di tre giorni a Busto Arsizio, in provincia di Varese, prima a Sacconago, nella sede della San Vincenzo de’ Paoli, nella notte tra mercoledì e giovedì e tra giovedì e venerdì scorso, e poi tra venerdì e sabato a Borsano, al centro anziani Gioacchino e Anna dove erano raccolti diversi pacchi di Natale per i bisognosi. In quest'ultimo caso gli aiuti alimentari e i generi di prima necessità sono stati distrutti. Come riportato dal quotidiano "La Prealpina", molto del contenuto è stato irrecuperabile: "Un gesto del genere grida vergogna al cospetto di Dio. I responsabili devono pagare" ha dichiarato Don Francesco Ferrante, alla guida della Parrocchia di Santi Pietro e Paolo.

Due furti in due giorni a Sacconago

Come ha riferito a Fanpage.it una volontaria della San Vincenzo de' Paoli, associazione che si occupa dei bisognosi grazie agli aiuti donati dalla comunità, la sede ha subito due irruzioni da parte di alcuni vandali, uno dietro l'altro: "Abbiamo sporto denuncia per i due furti che abbiamo subìto, un giorno dopo l'altro – ha dichiarato la volontaria Angela, la prima ad accorgersi di quanto accaduto – nel primo caso hanno rotto il vetro e sono entrati nella sede, hanno aperto gli armadi e hanno asportato dei soldi che avevamo nella cassa e dei buoni spesa che ci erano stati donati da dare ai nostri assistiti per Natale. Il giorno successivo invece sono entrati di nuovo, hanno sparpagliato tutte le carte e hanno portato via gli alimenti nel frigo che erano pronti per le borse alimentari che avremmo dovuto donare in questi giorni ai bisognosi. Si tratta di una somma importante che poteva fare del bene".