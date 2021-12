Buoni viaggio per Taxi e Ncc, il Comune di Milano allarga la platea dei beneficiari: ecco chi sono Il Comune di Milano ha allargato la platea di beneficiari dei Buoni viaggi su Taxi e Ncc, adesso si aggiungono, alle categorie che già potevano accedere all’agevolazione, anche gli over65, le donne in gravidanza e i malati cronici.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

La giunta del Comune di Milano ha deciso di allargare la platea di coloro che potranno beneficiare dei cosiddetti Buoni Viaggio taxi e Ncc (auto pubblica a noleggio con conducente), entrati in vigore da maggio dell'anno scorso. Da lunedì 13 al 31 dicembre, i Buoni Viaggio, utilizzabili sui mezzi aderenti all'iniziativa, rimborseranno inoltre la quota massima prevista sulla singola corsa, fino a 20 euro a viaggio, e fino a 200 euro complessivi a persona. Al momento sono quasi 3mila i taxi aderenti e oltre 500 i beneficiari che hanno effettuato oltre 36mila viaggi, per un valore totale di circa 315mila euro.

La nuova platea comprende anche over65, donne in gravidanza e malati cronici

Fino ad oggi, a beneficiare di questa opportunità erano i cittadini residenti a Milano con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, le persone soggette a terapie salvavita, oltre a quelle appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, in difficoltà, con un Isee pari o inferiore a 28mila euro e persone disoccupate o in cassa integrazione. Ora, recependo una possibilità offerta dal Governo, a questo elenco si aggiungono le donne in gravidanza, le persone a partire dal 65esimo anno di età, e le persone con malattie che necessitano di cure continuative. Altra novità è che ora, per tutti, il beneficio è valido anche se accompagnati. Il cittadino beneficiario del servizio deve solo essere in possesso della tessera sanitaria con numero di codice fiscale, e i taxi devono aver scaricato una app.

Come iscriversi alla piattaforma per accedere ai Buoni Taxi

Per chi è già iscritto alla piattaforma del Comune, la nuova opzione partirà in automatico, per i nuovi utenti sarà necessario pre-iscriversi al servizio attraverso la piattaforma disponibile a questo indirizzo , con i propri dati anagrafici e dichiarando di appartenere ad una delle categorie beneficiarie dell’agevolazione. Si riceverà successivamente una mail di attivazione e quando si vorrà usare l’agevolazione sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria al tassista, il quale grazie all’app già scaricata sul cellulare, inserirà il codice fiscale dell’utente per la verifica e a fine corsa inserirà il costo del viaggio. "Abbiamo scelto di allargare a più persone la possibilità di usufruire di questo servizio e portare il rimborso al massimo previsto dalla legge – ha spiegato Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità – per incentivare l'utilizzo di una misura che consente di muoversi meglio, soprattutto alle categorie più fragili". "In questo modo offriamo ad anziani, fragili e donne incinte la possibilità di raggiungerle, in modo più sicuro e agevole – ha affermato l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani – Può essere utilizzato persino per portare un saluto ai propri cari al cimitero, una difficoltà che in molti cittadini e cittadine mi hanno segnalato". "Ci auguriamo che il Governo accolga la richiesta di proroga dei termini affinché questo utile servizio possa continuare anche nel 2022" concludono.