“Buon compleanno Papa Francesco”: gli auguri di Fontana al Pontefice a nome della Lombardia Oggi Papa Francesco compie 85 anni. Tra i tanti auguri ricevuti anche quelli del presidente della Lombardia, Attilio Fontana. “Anche la Lombardia si unisce agli auguri di ‘buon compleanno'”.

A cura di Francesco Loiacono

Anche la Lombardia si unisce agli auguri per il compleanno di Papa Francesco, che oggi 17 dicembre compie 85 anni. A parlare simbolicamente a nome della regione è stato il presidente, Attilio Fontana, che con un post su Facebook ha voluto fare gli auguri al Pontefice a nome di tutti i lombardi: "Carissimo Papa Francesco, anche la Lombardia si unisce agli auguri di ‘buon compleanno'", ha scritto Fontana, che ha poi aggiunto una considerazione: "Il sorriso e l’energia che sempre la contraddistinguono e il suo modo di essere, sono una spinta in più per guardare con ottimismo al nostro futuro. Ancora tanti auguri, Santo Padre!".

Bergoglio è stato eletto Papa il 13 marzo del 2013

Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 17 dicembre del 1936. È stato eletto Papa il 13 marzo 2013, dopo il Conclave seguito alla storica "rinuncia" del Pontefice precedente, Papa Benedetto XVI, ora papa emerito. Il gesuita Bergoglio è il primo Pontefice proveniente dal continente americano.

La visita del Papa in Lombardia

A giugno dello scorso anno una delegazione della Regione Lombardia aveva incontrato Papa Francesco in Vaticano. In quella circostanza si parlò anche di un possibile pellegrinaggio di Bergoglio in Lombardia, nelle "terre ferite dal Covid". Bergoglio è comunque già stato una volta in Lombardia: il 25 marzo del 2017 si recò in visita a Milano e a Monza per uno storico pellegrinaggio, che culminò con una Messa celebrata al Parco di Monza davanti a circa un milione di persone. Il giorno seguente, in occasione dell'Angelus celebrato a Roma, Papa Francesco si espresse così: "Vi ringrazio tanto, cari milanesi, e vi dirò una cosa: ho constatato che è vero quello si dice: ‘A Milan si riceve col coeur in man!'".