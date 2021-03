Ha inventato di essere stato aggredito e rapinato, ma è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno così segnalato all'autorità giudiziaria: è successo a Brescia dove un uomo è stato deferito con l'accusa di simulazione di reato. Stando a una nota stampa, nella giornata di lunedì 22 marzo, un uomo chiamava i carabinieri e denunciava una rapina: nella richiesta affermava di aver subito un'aggressione nel parcheggio civico di Salò.

Nel sangue trovato alcol superiore ai limiti

L'uomo ha raccontato di essere stato malmenato da quattro persone che subito dopo gli avevano portato via il portafogli con 150 euro. Nella sua costruzione sosteneva di essere stato costretto a forzare la sbarra del parcheggio con la sua auto perché era l'unico modo per poter tornare a casa visto che non aveva più soldi con sé. I militari del comando di Brescia lo hanno quindi accompagnato in ospedale: il personale medico gli ha dato trenta giorni di prognosi a causa di un trauma cranico, un polso rosso e diverse contusioni. Nel referto veniva però segnalata anche la presenza di alcol nel sangue superiore ai limiti previsti dalla legge.

La confessione dell'uomo

Una volta fatte partire le indagini, i carabinieri hanno raccolto elementi tali da far escludere la rapina. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vedeva inoltre che, negli orari indicati, l'uomo era solo e si muoveva all'interno del parcheggio con un'andatura incerta. I carabinieri non hanno mai visto nessuno dei quattro presunti rapinatori. La mattina dopo, le forze dell'ordine hanno trovato il portafogli dell'uomo con ancora i soldi. Una volta restituitogli, l'uomo ha confessato di essersi inventato tutto sostenendo di averlo fatto perché aveva bevuto troppo e a causa di questo sarebbe poi caduto provocandosi le lesioni. Subito dopo ha forzato la barra del parcheggio tornando così a casa. L'uomo è stato quindi deferito per simulazione di reato.