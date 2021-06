in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Centenaro, frazione di Lonato del Garda, paese della provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 giugno, verso le 17 un aeroplano si è schiantato durante la fase del decollo. Il velivolo, un Cessna 210 Centurion, è un sei posti e ne erano occupati due. Miracolosamente, entrambi i passeggeri sono rimasti praticamente illesi e non hanno riportato ferite che hanno indotto i medici a pensare che fossero in pericolo di vita.

Aeroplano precipita, miracolosamente illesi i due a bordo

Secondo quanto ricostruito da Bresciatoday, la dinamica effettiva di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità ma dalle prime informazioni trapelate parrebbe che l'aeroplano abbia urtato contro gli alberi prima di precipitare al suolo. Al momento dell'impatto con il terreno, ha poi preso fuoco. I due uomini a bordo del velivolo si sarebbero salvati gettandosi per tempo dal mezzo, prima dello schianto. Sul posto sono immediatamente accorsi gli operatori del 118. L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato due ambulanze. I soccorritori hanno raggiunto i feriti, un 55enne e un 58enne, e dopo averli medicati sul posto li hanno portati in ospedale. Uno dei due è stato trasportato in codice giallo, l'altro in codice verde: entrambi sono stati presi in cura dai dottori del pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano del Garda. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Desenzano, che ora stanno indagando su quanto accaduto, e i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio scatenatosi dallo schianto del velivolo mettendo in sicurezza l'area.