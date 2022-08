Blocca il treno Alta velocità con il freno d’emergenza, scende e lancia sassi contro le auto sulla A1 Folle gesto sull’Autostrada del Sole, all’altezza di Borghetto Lodigiano. Pesanti rallentamenti sul traffico. Ferita la parlamentare Claudia Gobbato, colpita da polvere di vetro negli occhi.

L’auto della parlamentare ferita, colpita da un sasso lanciato in autostrada

È sceso da un treno dell’Altà velocità Reggio Calabria – Milano dopo aver azionato il freno d’emergenza, ed è salito sullo spartitraffico dell'A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano. Da qui si è messo a scagliare sassi e pezzi di segnaletica stradale contro le macchine di passaggio, colpendone un pieno una: ferita una donna a bordo, la parlamentare della Lega Claudia Gobbato, dalla polvere di vetro del parabrezza infranto. In stato di choc il marito Cesare Parisciani, 39 anni, vicesindaco del Comune di Agnadello (Cremona), e i due figli piccoli. La famiglia era appena partita per le vacanze, direzione Milano Marittima.

Chi è l'autore del folle gesto

L'autore del folle gesto è un 22enne egiziano, che all'arrivo dei poliziotti ha minacciato di tagliarsi la gola con un taglierino. Immobilizzato con il taser, è stato portato via sotto scorta in ambulanza. Si trova ora ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Codogno. Le accuse per lui sono resistenza a pubblico ufficiale, attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Domani il processo per direttissima.

L'utilizzo del taser e la battaglia politica

"Questa mattina, mentre portavamo i bambini per qualche giorno al mare, imboccata l’A1 a Lodi, dopo qualche km, un pazzo, straniero e totalmente fuori controllo, ha iniziato a lanciare pietre sulle auto in transito, tra le quali la nostra, come vedete dal video!!", ha commentato Claudia Gobbato, la parlamentare leghista ferita, sui social.

"A parte qualche lieve ferita e tanto spavento, ce la siamo cavata e fortunatamente i bambini stanno bene!!!!Ringrazio la polizia che è riuscita a bloccare questo delinquente, con l’aiuto del taser, che per qualcuno era inutile e invece anche oggi grazie a questo strumento e all’abilità delle nostre forze dell’ordine, probabilmente si è salvata qualche vita!!!".

L'impatto sul traffico

Pesanti i rallentamenti sul traffico ferroviario: la circolazione dei convogli sulla linea Milano-Bologna è stata rallentata fino alle 10.20,con ritardi fino a 50 minuti per sette treni. Rallentata anche la circolazione dei veicoli sul tratto lodigiano dell'A1, in questi giorni frequentata dai tanti vacanzieri di Ferragosto, fino a mezzogiorno inoltrato.