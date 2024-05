Bimbo di un anno grave dopo un incidente d’auto in provincia di Como: la vettura ha distrutto il guardrail

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Un bambino di un anno è in gravissime condizioni dopo un incidente d'auto avvenuto ad Alta Villa Intelvi, in provincia di Como. Alla guida c'era il padre del piccolo che ha schiantato la vettura contro il guardrail della strada provinciale 13, nella frazione di Pellio Intelvi. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 5 maggio, intorno alle 17:20. Il bambino è ricoverato nell'ospedale di Bergamo.

Le dinamiche dell'incidente

Il piccolo, di appena un anno, si trovava nel sedile posteriore della macchina guidata dal padre, un Audi S3. Per cause ancora da chiarire, la vettura si è diretta contro il guardrail che delimita la carreggiata, distruggendolo. L'impatto è stato così violento che il boato dell'incidente è stato sentito dai residenti della zona. Dietro la macchina del padre, c'era la madre del bambino alla guida di un altro veicolo.

Il bambino sembra aver avuto un arresto cardiaco, ma è stato rianimato da una volontaria della Croce Rossa che, per puro caso, stava viaggiando sulla stessa strada, la provinciale 13. Dopo aver effettuato le prime manovre di rianimazione, la donna ha chiamato i soccorsi. Sono giunti sul luogo un'ambulanza della Croce Medica di Milano del servizio urgenze ed emergenze Areu della Valle Intelvi e un elicottero con dei medici rianimatori.

Le condizioni del bambino e del padre

Una volta stabilizzato, il bambino è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Bergamo in codice rosso. Anche il padre, un giovane residente a Cerano Intelvi, è stato portato in ospedale per le cure e per valutare il suo stato di idoneità alla guida.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma la strada è rimasta chiusa per circa due ore, con una deviazione del traffico. Gli accertamenti da parte dei carabinieri su come sia avvenuto l'incidente sono ancora in corso. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo alla guida del veicolo abbia perso il controllo dell'auto provocando l'incidente da solo.