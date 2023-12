Bimbo di tre anni si perde in metropolitana a Milano: gli addetti alla sicurezza lo salvano Nella giornata di oggi, martedì 12 dicembre, un bambino di tre anni si è perso nella stazione della metro Duomo di Milano. Il piccolo si è allontanato dalla mamma che lo cercava disperatamente in piazza Duomo.

A cura di Ilaria Quattrone

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 12 dicembre, alcuni addetti alla sicurezza dell'Azienda trasporti milanesi (Atm) hanno notato un bambino che girovagava da solo nella stazione Duomo della metropolitana di Milano. L'episodio si è verificato alle 10.30 di oggi. Preoccupati, si sono avvicinati a lui e hanno capito che si era perso: lo hanno trovato con un giubbetto scuro, un cappuccio rosso e un'espressione spaventata sul viso.

Il bambino è stato portato al riparo dagli addetti alla sicurezza di Atm

Il piccolo, che avrà avuto al massimo due o tre anni, non era con alcun adulto. Gli addetti lo hanno quindi preso per mano e lo hanno accompagnato in una sala riservata ai dipendenti per tenerlo al caldo e al sicuro. Nel frattempo, così come raccontato dal quotidiano Il Corriere della Sera, hanno allertato gli agenti della polizia metropolitana. L'obiettivo era cercare di capire cosa fosse successo e soprattutto allertare e trovare un parente.

La mamma lo stava cercando in piazza Duomo

E proprio in piazza Duomo, negli stessi momenti, una donna era alla ricerca del figlio. Ha raccontato che il piccolo era accanto a lei quando, proprio mentre si è voltata un attimo, non l'ha più visto. Il bimbo si sarà confuso tra le luci, i mercatini di Natale e la moltitudine di persone che affollano la piazza soprattutto in questo periodo dell'anno. La mamma si è subito recata dalle forze dell'ordine: a loro ha chiesto aiuto per ritrovare il figlio.

Leggi anche Rissa tra bande tra Garibaldi e corso Como a Milano: denunciati tre ragazzi

I poliziotti hanno così allertato gli agenti della polmetro. In questo modo è stato possibile, ricongiungerli e ridare a loro un po' di serenità.