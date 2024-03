Bambino di 4 anni cade dal balcone di casa e precipita per 10 metri: è riuscito a salvarsi Un bambino di 4 anni è sfuggito al controllo della mamma, che era in casa con lui, e si è sporto dal balcone. È successo oggi pomeriggio a Carvico (Bergamo) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Un bambino di quattro anni è sfuggito al controllo della mamma, che era in casa con lui, e si è sporto dalla balaustra del balcone. È successo oggi pomeriggio a Carvico, provincia di Bergamo, intorno alle 14.30: il piccolo ha perso l’equilibrio ed è caduto dal terrazzo del suo appartamento, al terzo piano di una palazzina, facendo un volo di circa 10 metri.

Il bambino, fortunatamente, è rimasto sempre vigile. Tra le lacrime per il dolore e lo spavento, è stato così trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dalle prime informazioni, avrebbe riportato lesioni e importanti fratture agli arti inferiori. Ma soprattutto, nonostante il salto nel vuoto per una decina di metri e il forte impatto a terra, non sarebbe in pericolo di vita.