Bimbo di 4 anni azzannato al volto da un cane: è in ospedale con la mandibola rotta Un bambino di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale con la mandibola rotta: è stato azzannato al volto dal cane del fidanzato della madre.

A cura di Giorgia Venturini

Corsa in ospedale per un bimbo di quattro anni azzannato al volto da un cane pitbull del fidanzato della madre. Stando alle prime informazioni, il cane all'improvviso lo ha assalito staccandoli la mandibola. I fatti sono successi a Maresso, frazione di Missaglia, in provincia di Lecco.

Il bimbo si trova ora ricoverato in ospedale al Papa Giovanni XXIII. Intanto ora si sta cercando di capire cosa abbia innescato l'aggressività del cane, di proprietà del fidanzato della madre: l'animale non aveva mai manifestato prima segni di aggressività nei confronti del piccolo.

Dalle prime ipotesi – riportate su Il Giorno – il bimbo può averlo spaventato tanto che il cane ha reagito all'improvviso. Lo ha così azzannato al volto prima di lasciare subito la presa. Immediatamente è scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche in elisoccorso. Da qui il trasporto d'urgenza in ospedale: non si trova in pericolo di vita, ma la prognosi è di 30 giorni. Ora spetta a carabiniere e Ats constare eventuali responsabilità del padrone del cane.