Bimbo di 18 mesi beve del liquido per scarichi a Como, portato d'urgenza in ospedale: è grave Ieri, domenica 20 aprile, un bimbo di 18 mesi ha accidentalmente ingerito del liquido per la pulizia degli scarichi nella sua casa a Como. Il bimbo è stato portato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 20 aprile, un bimbo di 18 mesi ha accidentalmente ingerito del liquido utilizzato per la pulizia degli scarichi mentre si trovava nella sua casa in via Anzani, nella città di Como. Il bimbo è stato portato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in gravi condizioni.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l’allarme sarebbe stato lanciato intorno alle ore 17.45. Sul posto – secondo l’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) della Lombardia – sarebbero state inviate un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Como.

Una volta giunti sul luogo dell'incidente e dopo aver constatato le gravi condizioni in cui si trovava il bimbo, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasferirlo d'urgenza in elicottero all’ospedale specializzato di Bergamo dove il piccolo si troverebbe tuttora ricoverato. Al momento, rimangono sconosciute le sue condizioni cliniche: il bimbo è in prognosi riservata, sotto osservazione, ma vivo.

Non è chiaro, al momento, come il piccolo abbia potuto ingerire il liquido. Ma su questo sono al lavoro le forze dell'ordine che stanno svolgendo le indagini per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi a fare chiarezza sull'accaduto.