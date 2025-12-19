Bimbi maltrattati in un asilo nel Milanese: 3 insegnanti indagate e sospese dalla direzione

Tre insegnanti dell’asilo ‘Walt Disney’ di Cesano Boscone (Milano) hanno ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini a loro carico e sono state sospese dalla dirigenza. Le accuse sono di maltrattamenti.

Foto di repertorio

Tre insegnanti della scuola dell'infanzia ‘Walt Disney' di Cesano Boscone (nella Città Metropolitana di Milano) sono state sospese dalla direzione perché indagate per presunti maltrattamenti ai danni dei bambini. A denunciarle sarebbero stati alcuni genitori, secondo i quali le educatrici sarebbero state troppo "severe", e in alcuni casi "burbere", contro i loro figli. I carabinieri stanno indagando per verificare se ci siano stati comportamenti effettivamente illeciti, sia verbali che fisici. Intanto il sindaco Marco Pozza ha spiegato con una nota di aver incontrato una rappresentanza dei genitori dei piccoli alunni e ha assicurato di essere intenzionato a "tutelare l'interesse e la tranquillità della comunità, in primo luogo dei bambini e delle bambine".

Su quanto sta accadendo all'asilo ‘Walt Disney' di Cesano Boscone, che fa parte dell'Istituto comprensivo statale ‘Alessandrini', vige il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine. Nella nota pubblicata dal Comune dell'hinterland ovest milanese nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 dicembre, è stato scritto che il sindaco "da diverse settimane sta monitorando la situazione". Stando a quanto emerso, tre insegnanti della scuola dell'infanzia avrebbero ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini a loro carico e, conseguentemente, la dirigente scolastica le ha sospese dal servizio.

Mercoledì sera, 17 dicembre, il primo cittadino ha incontrato una rappresentanza dei genitori e ha spiegato loro di aver chiesto alla dirigente dell'istituto comprensivo "di valutare l’opportunità di predisporre e diffondere una comunicazione alle famiglie che possa chiarire i contorni essenziali della vicenda e illustrare le azioni intraprese". Pozza ha fatto sapere di aver scritto anche alla dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Milano, Letizia Affatato, per chiederle di intraprendere azioni affinché venga assicurata la continuità educativa, all’interno della scuola dell’infanzia.