video suggerito

Bimba di 7 anni rischia di annegare in piscina, portata in ospedale: è il secondo caso in due giorni Una bambina di 7 anni ha rischiato di annegare in una piscina di Cologno Monzese, in provincia di Milano. La piccola sembra fuori pericolo, ma rimane all’ospedale San Raffaele. È il secondo caso in due giorni: ieri, una bambina di 11 anni ha rischiato di annegare a Iznago e le sue condizioni sono gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Una bambina di 7 anni ha rischiato di morire annegata in una piscina di Cologno Monzese, in provincia di Milano. È successo questa mattina, martedì 18 giugno, mentre la piccola si trovava sul luogo con i centri estivi. È il secondo caso simile nel giro di due giorni: ieri, lunedì 17 giugno, una ragazzina di 11 anni ha rischiato di morire nello stesso modo in una piscina di Inzago. L'11enne è stata recuperata dall'acqua in arresto cardiaco e le sue condizioni restano ancora preoccupanti. La bambina di 7 anni di Cologno, invece, sembra fuori pericolo, anche se rimane ricoverata all'ospedale San Raffaele di Milano.

Cos'è successo questa mattina nella piscina di Cologno Monzese

Questa mattina, una bambina di 7 anni ha rischiato di annegare nella piscina in via Carlo Alberto Dalla Chiesa di Cologno Monzese (Milano). Sembra aver accusato un malore per poi essere caduta in acqua. I bagnini si sono accorti subito del pericolo e sono intervenuti per rianimarla.

Dopo la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con la polizia locale e i carabinieri. La bambina ha ripreso conoscenza sul posto ed è stata trasportata all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo.

Il precedente caso nella piscina di Inzago

Nella giornata di ieri, invece, una bambina di 11 anni ha rischiato di morire annegata in una piscina del parco di Aquaneva a Inzago, ancora una volta in provincia di Milano. La piccola era lì con i centri estivi dell’oratorio di Caravaggio (Bergamo) quando è finita sott’acqua. Le sue condizioni sono molto gravi.

Anche l’11enne potrebbe essere stata colpita da un malore non riuscendo più a emergere dall’acqua. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è quella di gioco finito male. Con le sue amichette, la bambina potrebbe aver partecipato a una sfida a chi riusciva a rimanere più tempo in apnea.