Beppe Sala: "Dopo Milano continuo con la politica. Ho chiuso con il mondo delle aziende" Cosa ne sarà di Beppe Sala dopo l'ultimo mandato da sindaco di Milano? "Le aziende e la finanza sono un capitolo chiuso. Mi piacerebbe continuare in politica", ha dichiarato. "Cosa manca alla sinistra? Quello che è Forza Italia per il centrodestra"

Ormai se lo chiedono tutti. Cosa ne sarà di Beppe Sala dopo l'ultimo mandato da sindaco di Milano? Lui non ha dubbi. "Quello delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita. Mi piacerebbe sicuramente continuare in politica", avverte. L'annuncio arriva oggi durante l'evento l’Europa che vogliamo, promosso da Energia popolare.

Il tutto, naturalmente, da indipendente. Ma sotto il grande tetto del Partito Democratico. "È il mio partito di riferimento, il mio azionista di maggioranza in giunta e in Consiglio comunale", ha dichiarato. Anche se "il fatto che io sia sempre stato indipendente è stato un vantaggio per tutti. Per me, perché mi ha garantito una autonomia decisionale e operativa che è stata utile, e anche per il Partito Democratico".

Qualche dubbio, invece, sull’ipotesi che possa essere lui, in futuro, il federatore di un centrosinistra che possa tornare a vincere le elezioni politiche. "È troppo difficile federare il centrosinistra, e il campo largo a oggi qui fa fatica a esistere. Ogni tanto ne parlo coi colleghi del centrodestra, alla fine la differenza e la loro fortuna è che hanno Forza Italia che, anche se non pesa tantissimo, ne garantisce una tenuta sul centro e sulla parte moderata, cosa che in questo momento manca a noi. E i conti sono presto fatti".

Vuoto moderato che potrebbe presto colmare la perfetta candidatura di Beppe Sala, ex manager della Pirelli e commissario unico di Expo 2015 a Milano? Chissà. "Bisogna guardare con attenzione alla formazione di forze nuove, in teoria potrebbero esserci", sempre le parole del primo cittadino meneghino. "Vediamo quanto faranno fatica a coesistere in un campo di sinistra".