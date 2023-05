Bambino di un anno cade nella piscina di casa, la mamma si accorge e lo salva Un bambino di poco più di un anno si è allontanato dalla madre ed è caduto in piscina. Accortasi della sua assenza, la donna è riuscita a salvarlo e a eseguire una manovra respiratoria. Il piccolo è stato portato in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un bambino di poco più di un anno è caduto nella piscina di casa fuori dal centro abitato di Asola, in provincia di Mantova, dopo essersi allontanato dalla madre all'improvviso. A salvarlo è stata proprio la donna pochi secondi più tardi. Con il supporto telefonico del 118 è riuscita a eseguire le manovre respiratorie facendolo tornare a respirare correttamente. Poco il bambino è stato portato in codice rosso all'ospedale dove le sue condizioni sarebbero in progressivo miglioramento.

La caduta in piscina

È accaduto tutto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio. Ancora la dinamica precisa dei fatti non è nota, ma da quanto è emerso pare che il piccolo di poco più di un anno fosse in casa con la madre 30enne. In un momento di distrazione della donna, il bambino è uscito di casa dirigendosi verso il giardino.

Come riporta la Gazzetta di Mantova, là c'era una piccola piscina, ancora inutilizzata per via delle temperature ma che comunque non viene mai svuotata. Il bambino si sarebbe avvicinato al bordo, forse per giocare o incuriosito da qualcosa, e avrebbe perso l'equilibrio finendo in acqua.

La manovra respiratoria e l'arrivo dei soccorsi

Appena la donna si è accorta di non avere più il figlio accanto, lo ha chiamato. Vedendo la porta aperta, ha cercato anche in giardino vedendolo agitarsi nella piscina. Era passati pochi secondi dalla caduta e la 30enne lo ha afferrato subito per la maglietta tirandolo verso il bordo.

Una volta fuori, il piccolo che aveva inalato acqua respirava male e cominciava a essere cianotico. La donna, allora, ha chiamato il 118 e con il supporto telefonico dei soccorritori ha praticato al figlio le manovre respiratorie facendogli tornare il normale respiro.

Poco dopo è arrivato sul posto un elicottero partito dall'ospedale di Parma e un'ambulanza nel frattempo l'abitazione. Stabilizzato sul posto, il piccolo è stato caricato sull'elicottero e portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stato ricoverato in codice rosso, ma le sue condizioni sono in miglioramento.