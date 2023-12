Bambino di tre anni azzannato alla testa dal cane di famiglia, ferita anche la nonna accorsa a difenderlo Un bambino di tre anni è stato azzannato dal dobermann di famiglia, che ha attaccato anche la nonna accorsa per difenderlo. È accaduto in un appartamento di Dumenza (Varese): i due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Un bambino di tre anni è stato azzannato dal dobermann di famiglia, che ha attaccato anche la nonna accorsa per difenderlo. È accaduto oggi 5 dicembre in un appartamento privato di Dumenza (Varese), intorno a mezzogiorno.

Il fatto, ora, è al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Luino. Non è chiaro se il piccolo stesse giocando con il cane, che in passato non avrebbe mai avuto comportamenti aggressivi nei confronti dei padroni, oppure se si trovasse semplicemente nelle vicinanze.

Quel che è certo è che l'esemplare adulto di dobermann, all'improvviso, ha azzannato il piccolo e così ha fatto anche con la nonna del bimbo, accorsa per difendere il nipote dalla furia dell'animale domestico. La donna, fortunatamente, è riuscita a mettere sé stessa e il piccolo al sicuro e a chiamare il 112.

I due feriti sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Varese in codice giallo. I sanitari presenti sul posto hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che ha imbarcato il bambino e lo ha condotto al polo materno infantile Filippo Del Ponte: dalle prime informazioni il morso dell'animale avrebbe raggiunto il bambino nella zona temporale sinistra del capo. Il cane, nel frattempo, sarà affidato al servizio veterinario di Ats Insubria: saranno loro a decidere della sua sorte.