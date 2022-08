Bambino di 12 anni investito e ucciso a Milano: il pirata della strada era senza patente Si è costituito spontaneamente il conducente della vettura che intorno all’una di notte ha falciato un bambino di 12 anni in zona viale Certosa a Milano: è senza licenza di guida. Si indaga per scoprire se abbia anche assunto alcool o droghe prima di mettersi al volante.

Si è costituito spontaneamente, il guidatore che intorno all'una di notte ha falciato un bambino di 12 anni in zona viale Certosa a Milano (via Bartolini) e che in un primo momento era fuggito. È un ragazzo di origine marocchina, di 22 anni, e non ha la patente. Si indaga per scoprire se avesse anche assunto alcool o sostanze prima di mettersi al volante.

L'incidente mortale

Il bambino, un 12enne di origini egiziane, è morto sul colpo. Si trovava sul marciapiede, nei pressi del negozio del padre, e stava girando in sella alla sua bicicletta quando la macchina guidata dal 22enne gli è piombata addosso, senza lasciargli scampo: ancora da stabilire cosa ci facesse lì, e se i genitori ne fossero a conoscenza. Inutile l'intervento del 118 e dei sanitari intervenuti sul posto.

Dopo lo schianto il ragazzo alla guida della macchina è scappato a tutta velocità, per costituirsi in caserma solamente quattro ore dopo (intorno alle 4.30 di notte). Un ripensamento improvviso, dovuto al senso di colpa, o più probabilmente una scelta obbligata dopo aver realizzato che la zona è presidiata dalle telecamere – e che dunque ben presto la polizia si sarebbe presentata a bussare alla sua porta, per metterlo in manette.